Большунов пригласил Клэбо на свадьбу, которая состоится летом

Чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов пригласил норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на свадьбу, которая запланирована на лето.

«Да, между прочим, Йоханнесу уже отдал приглашение», – сказал Большунов в эфире NRK.

Также россиянин рассказал, что означает для него присутствие на гонках невесты Анны Жеребятьевой.

«Много чего значит. Поддержка, в основном. Все-таки когда рядом родной человек, как бы становится проще», – отметил Большунов.

Клэбо подтвердил, что получил приглашение, однако не уверен, что сможет приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

«Я получил письмо с приглашением. Посмотрим. К сожалению, это будет, наверное, сложновато (из-за коронавируса), но я бы охотно поехал. Было бы приятно», – сказал Клэбо.

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