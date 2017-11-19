НФЛ. 11-я неделя. «Миннесота» принимает «Рэмс», «Окленд» и «Нью-Ингленд» сыграют в Мексике

В НФЛ началась 11-я игровая неделя. «Окленд» и «Нью-Ингленд» играют в Мехико-Сити на Estadio Azteca.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

11-я неделя

17 ноября

Питтсбург (8-2) – Теннесси (6-4) – 40:17 (10:7, 6:0, 7:10, 17:0)

19 ноября

Майами (4-5) – Тампа-Бэй (3-6) – 21.00

Чикаго (3-6) – Детройт (5-4) – 21.00

Кливленд (0-9) – Джексонвиль (6-3) – 21.00

Грин-Бэй (5-4) – Балтимор (4-5) – 21.00

Хьюстон (3-6) – Аризона (4-5) – 21.00

Миннесота (7-2) – Рэмс (7-2) – 21.00

Нью-Орлеан (7-2) – Вашингтон (4-5) – 21.00

Джайентс (1-8) – Канзас-Сити (6-3) – 21.00

20 ноября

Чарджерс (3-6) – Баффало (5-4) – 0.05

Денвер (3-6) – Цинциннати (3-6) – 0.25

Окленд (4-5) – Нью-Ингленд (7-2) – 0.25

Даллас (5-4) – Филадельфия (8-1) – 04.30

21 ноября

Сиэтл (6-3) – Атланта (5-4) – 04.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Американская конференция

Восточный дивизион

1. Нью-Ингленд 7-2 +62

2. Баффало 5-4 -12

3. Майами 4-5 -87

4. Джетс 4-6 -21

Северный дивизион

1. Питтсбург 8-2 +62

2. Балтимор 4-5 +19

3. Цинциннати 3-6 -33

4. Кливленд 0-9 -97

Южный дивизион

1. Джексонвиль 6-3 +92

2. Теннесси 6-4 -31

3. Хьюстон 3-6 -5

4. Индианаполис 3-7 -101

Западный дивизион

1. Канзас-Сити 6-3 +45

2. Окленд 4-5 -18

3. Чарджерс 3-6 -5

4. Денвер 3-6 -73

Национальная конференция

Восточный дивизион

1. Филадельфия 8-1 +104

2. Даллас 5-4 +28

3. Вашингтон 4-5 -25

4. Джайентс 1-8 -88

Северный дивизион

1. Миннесота 7-2 +52

2. Детройт 5-4 +34

3. Грин-Бэй 5-4 -3

4. Чикаго 3-6 -44

Южный дивизион

1. Нью-Орлеан 7-2 +103

2. Каролина 7-3 +33

3. Атланта 5-4 +18

4. Тампа-Бэй 3-6 -35

Западный дивизион

1. Рэмс 7-2 +108

2. Сиэтл 6-3 +40

3. Аризона 4-5 -62

4. Сан-Франциско 1-9 -96