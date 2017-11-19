НФЛ. 11-я неделя. «Миннесота» принимает «Рэмс», «Окленд» и «Нью-Ингленд» сыграют в Мексике
В НФЛ началась 11-я игровая неделя. «Окленд» и «Нью-Ингленд» играют в Мехико-Сити на Estadio Azteca.
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
11-я неделя
17 ноября
Питтсбург (8-2) – Теннесси (6-4) – 40:17 (10:7, 6:0, 7:10, 17:0)
19 ноября
Майами (4-5) – Тампа-Бэй (3-6) – 21.00
Чикаго (3-6) – Детройт (5-4) – 21.00
Кливленд (0-9) – Джексонвиль (6-3) – 21.00
Грин-Бэй (5-4) – Балтимор (4-5) – 21.00
Хьюстон (3-6) – Аризона (4-5) – 21.00
Миннесота (7-2) – Рэмс (7-2) – 21.00
Нью-Орлеан (7-2) – Вашингтон (4-5) – 21.00
Джайентс (1-8) – Канзас-Сити (6-3) – 21.00
20 ноября
Чарджерс (3-6) – Баффало (5-4) – 0.05
Денвер (3-6) – Цинциннати (3-6) – 0.25
Окленд (4-5) – Нью-Ингленд (7-2) – 0.25
Даллас (5-4) – Филадельфия (8-1) – 04.30
21 ноября
Сиэтл (6-3) – Атланта (5-4) – 04.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Нью-Ингленд 7-2 +62
2. Баффало 5-4 -12
3. Майами 4-5 -87
4. Джетс 4-6 -21
Северный дивизион
1. Питтсбург 8-2 +62
2. Балтимор 4-5 +19
3. Цинциннати 3-6 -33
4. Кливленд 0-9 -97
Южный дивизион
1. Джексонвиль 6-3 +92
2. Теннесси 6-4 -31
3. Хьюстон 3-6 -5
4. Индианаполис 3-7 -101
Западный дивизион
1. Канзас-Сити 6-3 +45
2. Окленд 4-5 -18
3. Чарджерс 3-6 -5
4. Денвер 3-6 -73
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия 8-1 +104
2. Даллас 5-4 +28
3. Вашингтон 4-5 -25
4. Джайентс 1-8 -88
Северный дивизион
1. Миннесота 7-2 +52
2. Детройт 5-4 +34
3. Грин-Бэй 5-4 -3
4. Чикаго 3-6 -44
Южный дивизион
1. Нью-Орлеан 7-2 +103
2. Каролина 7-3 +33
3. Атланта 5-4 +18
4. Тампа-Бэй 3-6 -35
Западный дивизион
1. Рэмс 7-2 +108
2. Сиэтл 6-3 +40
3. Аризона 4-5 -62
4. Сан-Франциско 1-9 -96
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