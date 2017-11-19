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    НФЛ. 11-я неделя. «Миннесота» принимает «Рэмс», «Окленд» и «Нью-Ингленд» сыграют в Мексике

    Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Джексонвиль Денвер Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ началась 11-я игровая неделя. «Окленд» и «Нью-Ингленд» играют в Мехико-Сити на Estadio Azteca.

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    11-я неделя

    17 ноября

    Питтсбург (8-2) – Теннесси (6-4) – 40:17 (10:7, 6:0, 7:10, 17:0)

     

    19 ноября

    Майами (4-5) – Тампа-Бэй (3-6) – 21.00

    Чикаго (3-6) – Детройт (5-4) – 21.00

    Кливленд (0-9) – Джексонвиль (6-3) – 21.00

    Грин-Бэй (5-4) – Балтимор (4-5) – 21.00

    Хьюстон (3-6) – Аризона (4-5) – 21.00

    Миннесота (7-2) – Рэмс (7-2) – 21.00

    Нью-Орлеан (7-2) – Вашингтон (4-5) – 21.00

    Джайентс (1-8) – Канзас-Сити (6-3) – 21.00

    20 ноября

    Чарджерс (3-6) – Баффало (5-4) – 0.05

    Денвер (3-6) – Цинциннати (3-6) – 0.25

    Окленд (4-5) – Нью-Ингленд (7-2) – 0.25

    Даллас (5-4) – Филадельфия (8-1) – 04.30

     

    21 ноября

    Сиэтл (6-3) – Атланта (5-4) – 04.30

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Нью-Ингленд 7-2 +62
    2. Баффало 5-4 -12
    3. Майами 4-5 -87
    4. Джетс 4-6 -21

    Северный дивизион

    1. Питтсбург 8-2 +62
    2. Балтимор 4-5 +19
    3. Цинциннати 3-6 -33
    4. Кливленд 0-9 -97

    Южный дивизион

    1. Джексонвиль 6-3 +92
    2. Теннесси 6-4 -31
    3. Хьюстон 3-6 -5
    4. Индианаполис 3-7 -101

    Западный дивизион

    1. Канзас-Сити 6-3 +45
    2. Окленд 4-5 -18
    3. Чарджерс 3-6 -5
    4. Денвер 3-6 -73

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Филадельфия 8-1 +104
    2. Даллас 5-4 +28
    3. Вашингтон 4-5 -25
    4. Джайентс 1-8 -88

    Северный дивизион

    1. Миннесота 7-2 +52
    2. Детройт 5-4 +34
    3. Грин-Бэй 5-4 -3
    4. Чикаго 3-6 -44

    Южный дивизион

    1. Нью-Орлеан 7-2 +103
    2. Каролина 7-3 +33
    3. Атланта 5-4 +18
    4. Тампа-Бэй 3-6 -35

    Западный дивизион

    1. Рэмс 7-2 +108
    2. Сиэтл 6-3 +40
    3. Аризона 4-5 -62
    4. Сан-Франциско 1-9 -96

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