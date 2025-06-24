«БроукБойз» пригласили Дмитрия Кузнецова на пост главного тренера

Дмитрий Кузнецов может возглавить «Броуков» после отстранения Виталия Дьякова.

«Мы остались без главного тренера. Я обратился к Дмитрию Викторовичу Кузнецову с просьбой помочь нам в случае, если нас оставят в лиге. Он согласился, ждем решение лиги», – написал президент «БроукБойз» Райзен.

Сегодня стало известно, что Виталий Дьяков отстранен с поста главного тренера «БроукБойз» перед ответной игрой против «СиндЕката». В первой игре «Броуки» уступили команде из Екатеринбурга в серии буллиталити (2:2, 3:4 Б).

В начале июня Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера 2Drots.

Напомним, между Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров получил красную карточку за оскорбление судей. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым. После этого эпизода Николай Осипов сказал , что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Позже Осипов заявил, что обсудит с партнерами снятие «Броуков» с сезона Медиалиги перед ответным полуфиналом.

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