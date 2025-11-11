Мусагалиев о планах выйти в РПЛ: «В камязякском доме культуры я говорил, что мы хотим выиграть КВН. Игравший нам на рояле дядька смеялся: «Идите в жопу»

Азамат Мусагалиев: когда я говорил, что мы хотим выиграть КВН, над нами смеялись.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о планах клуба играть в профессиональном футболе.

«У нас есть большая мечта – попасть в профессиональный футбол. Прийти туда – это не какой-то субботний шаг. Мы хотим очень основательно отрепетировать все процессы, которые есть в профессиональном клубе, чтобы быть готовыми к любой ситуации.

Что мы хотим в проффутболе? Пройти Вторую лигу, выйти в Первую и следующий этап РПЛ .

Меня забавляет, когда есть насмешки над этим. Когда-то мы репетировали наши выступления в камызякском доме культуры. Нам какой-то дядька играл на рояле, а мы говорили свои репризы. Этот дядька нас спрашивал: «А что вы хотите вообще?» Мы отвечали: «Мечтаем когда-нибудь оказаться на одной сцене с Александром Масляковым, а лучше выиграть Высшую лигу КВН». Он говорил: «Идите в жопу. Давайте мозги не делайте». И также смеялся», – сказал руководитель ФК «10».

Напомним, «Десятка» выиграла WINLINE Кубок Медиалиги . Это первый трофей клуба Мусагалиева. ФК «10» сыграет в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России