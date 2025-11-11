Мусагалиев об испорченных отношениях с «Амкалом»: «Я не люблю, когда человек хамски лезет в чужой огород, пытаясь это скрыть за помощью»
Президент ФК «10» Азамат Мусаналиев объяснил, почему у него изменилось отношение к «Амкалу»
Азамат Мусагалиев: «Это произошло еще до нашего первого полуфинала».
Виталий Панов: «Мышиная возня? Я вообще не согласен. Это было так, как есть. Мы выставили всех, кто был больным, хромым и так далее».
Мусагалиев: «Я не говорю, что это причина. Но это послужило поводом».
Панов: «Изначально, пока мы не встречались, мы дружили».
Мусагалиев: «Я просто не люблю, когда человек [имеется ввиду хавбек «Амкала» Василий Маврин] хамски лезет в чужой огород, пытаясь это скрыть за помощью, поддержкой.
Когда это произошло впервые, я ему объяснил, что мне нравится бардак в моем огороде. Не надо здесь убираться, я тебя не прошу. Человек этого не понимает, начинает переступать следующие границы. И перешел красную линию.
А я сказал про возню не в делах конкретно этого человека, а в целом в клубе. Когда мне вытаскивают этот список травмированных, может они и больные, но я этого ни разу не видел от «Амкала». Поэтому я и обратил внимание».
Панов: «Когда-то что-то бывает в первый раз. Это нормально».
Напомним, «Амкал» опубликовал список травмированных игроков перед полуфиналом с «Десяткой» в шестом сезоне WINLINE Медиалиги. Мусагалиев назвал это «мышиной возней».
ФК «10» и «Амкал» встретятся в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.