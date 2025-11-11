Мусагалиев об испорченных отношениях с «Амкалом»: «Я не люблю, когда человек хамски лезет в чужой огород, пытаясь это скрыть за помощью»

Азамат Мусагалиев рассказал об испорченных отношениях с «Амкалом».

Президент ФК «10» Азамат Мусаналиев объяснил, почему у него изменилось отношение к «Амкалу »

Азамат Мусагалиев : «Это произошло еще до нашего первого полуфинала».

Виталий Панов : «Мышиная возня? Я вообще не согласен. Это было так, как есть. Мы выставили всех, кто был больным, хромым и так далее».

Мусагалиев : «Я не говорю, что это причина. Но это послужило поводом».

Панов : «Изначально, пока мы не встречались, мы дружили».

Мусагалиев: «Я просто не люблю, когда человек [имеется ввиду хавбек «Амкала» Василий Маврин] хамски лезет в чужой огород, пытаясь это скрыть за помощью, поддержкой.

Когда это произошло впервые, я ему объяснил, что мне нравится бардак в моем огороде. Не надо здесь убираться, я тебя не прошу. Человек этого не понимает, начинает переступать следующие границы. И перешел красную линию.

А я сказал про возню не в делах конкретно этого человека, а в целом в клубе. Когда мне вытаскивают этот список травмированных, может они и больные, но я этого ни разу не видел от «Амкала». Поэтому я и обратил внимание».

Панов : «Когда-то что-то бывает в первый раз. Это нормально».

Напомним, «Амкал» опубликовал список травмированных игроков перед полуфиналом с «Десяткой» в шестом сезоне WINLINE Медиалиги. Мусагалиев назвал это «мышиной возней».

ФК «10» и «Амкал» встретятся в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.