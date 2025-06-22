«Броуки» примут «СиндЕкат» на «Москвиче» в первом матче 1/2 финала Медиалиги
«Броуки» сыграют с «СиндЕкатом» на «Москвиче» в первом матче 1/2 финала МФЛ.
Winline Медиалига, 1/2 финала
Первые матчи
22 июня, воскресенье
«БроукБойз» – «СиндЕкат». Начало – 16:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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