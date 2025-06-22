«Броуки» примут «СиндЕкат» на «Москвиче» в первом матче 1/2 финала Медиалиги

«Броуки» сыграют с «СиндЕкатом» на «Москвиче» в первом матче 1/2 финала МФЛ.

Winline Медиалига, 1/2 финала Первые матчи 22 июня, воскресенье «БроукБойз » – «СиндЕкат ». Начало – 16:00 Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич». ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.