Вратарь «Акрона» Гудиев о матче с 2Drots: «Прикольно. Это нравится болельщикам»
Виталий Гудиев: cыграть с 2Drots было бы прикольно.
Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев высказался о возможном матче против 2Drots.
«Это прикольно. Думаю, это нравится болельщикам. Редко, но слежу за Медиалигой. Критика турнира? Если фанатам это нравится, не думаю, что в этом есть что-то плохое. Предположим, есть перерыв и надо сыграть товарищескую игру, тогда можно провести встречу. Там же бывшие футболисты играют», – сказал вратарь «Акрона».
Ранее генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что «Акрон» сыграет с 2Drots весной.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ЭКС | Медиафутбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости