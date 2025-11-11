Вратарь «Акрона» Гудиев о матче с 2Drots: «Прикольно. Это нравится болельщикам»

Виталий Гудиев: cыграть с 2Drots было бы прикольно.

Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев высказался о возможном матче против 2Drots.

«Это прикольно. Думаю, это нравится болельщикам. Редко, но слежу за Медиалигой . Критика турнира? Если фанатам это нравится, не думаю, что в этом есть что-то плохое. Предположим, есть перерыв и надо сыграть товарищескую игру, тогда можно провести встречу. Там же бывшие футболисты играют», – сказал вратарь «Акрона».

Ранее генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев заявил , что «Акрон» сыграет с 2Drots весной.