Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
Юрий Газинский: была возможность попробовать, но не так сильно хочется.
Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о WINLINE Медиалиге.
«Была возможность попробовать, но не так сильно хочется. Все-таки профессиональный футбол я уже прошёл, а сейчас другие интересы», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.
Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом», но отказал медиакоманде.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Советский Спорт»
