Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»

Юрий Газинский: была возможность попробовать, но не так сильно хочется.

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о WINLINE Медиалиге .

«Была возможность попробовать, но не так сильно хочется. Все-таки профессиональный футбол я уже прошёл, а сейчас другие интересы», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.

Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом », но отказал медиакоманде.