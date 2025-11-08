0

Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»

Юрий Газинский: была возможность попробовать, но не так сильно хочется.

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о WINLINE Медиалиге.

«Была возможность попробовать, но не так сильно хочется. Все-таки профессиональный футбол я уже прошёл, а сейчас другие интересы», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.

Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом», но отказал медиакоманде.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Советский Спорт»
