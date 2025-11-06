Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи

Денис Лактионов: пригласили в Корею и Вторую лигу.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о предложениях работы.

«Десятка» комика Азамата Мусагалиева под руководством Лактионова выиграла первый трофей в истории клуба – WINLINE Кубок Лиги . В финале команда обыграла «СиндЕкат » из Екатеринбурга (0:0, 3:1 Б)

«Были предложения из-за границы, из России. Но я хочу остаться в Москве.

Есть предложение из Премьер-лиги Южной Кореи, из России – золото [Вторая лига А]. Но я себе дал слово, что в России приму только команду Первой лиги или РПЛ.

На данный момент меня все устраивает в ФК «10». Мне приятно работать с чемпионами. Это вдвойне ответственнее. Возрастает спрос», – рассказал главный тренер «Десятки ».