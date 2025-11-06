Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
Денис Лактионов: пригласили в Корею и Вторую лигу.
Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о предложениях работы.
«Десятка» комика Азамата Мусагалиева под руководством Лактионова выиграла первый трофей в истории клуба – WINLINE Кубок Лиги. В финале команда обыграла «СиндЕкат» из Екатеринбурга (0:0, 3:1 Б)
«Были предложения из-за границы, из России. Но я хочу остаться в Москве.
Есть предложение из Премьер-лиги Южной Кореи, из России – золото [Вторая лига А]. Но я себе дал слово, что в России приму только команду Первой лиги или РПЛ.
На данный момент меня все устраивает в ФК «10». Мне приятно работать с чемпионами. Это вдвойне ответственнее. Возрастает спрос», – рассказал главный тренер «Десятки».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Сезонье»
