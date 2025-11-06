1

Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи

Денис Лактионов: пригласили в Корею и Вторую лигу.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о предложениях работы.

«Десятка» комика Азамата Мусагалиева под руководством Лактионова выиграла первый трофей в истории клуба – WINLINE Кубок Лиги. В финале команда обыграла «СиндЕкат» из Екатеринбурга (0:0, 3:1 Б)

«Были предложения из-за границы, из России. Но я хочу остаться в Москве. 

Есть предложение из Премьер-лиги Южной Кореи, из России – золото [Вторая лига А]. Но я себе дал слово, что в России приму только команду Первой лиги или РПЛ. 

На данный момент меня все устраивает в ФК «10». Мне приятно работать с чемпионами. Это вдвойне ответственнее. Возрастает спрос», – рассказал главный тренер «Десятки».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Сезонье»
logoWinline Кубок Медиалиги
logoАзамат Мусагалиев
logoДенис Лактионов
logoСиндЕкат
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoвысшая лига Южная Корея
logoВторая лига А
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусагалиев о случае с задержкой зарплаты в ФК «10»: «В тайне от жены снимал деньги и раздавал зарплату»
вчера, 17:23
Игроки «Десятки» получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что отдали все призовые своему президенту
вчера, 12:35
Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России
4 ноября, 12:35
Азамат о победе в Кубке Медиалиги: «Я счастлив! Первые эмоции – пуф, и все упало просто»
4 ноября, 12:34
Кутуз: «Победу посвятил родителям, они всегда смотрят мои игры, переживают»
3 ноября, 20:57
Главные новости
Кушанашвили о Медиалиге: «Первая же встреча. Егоров – Текиле: «Иди ты на ###!» Думаю: «Я попал домой, #####!»
46 минут назад
Кушанашвили об инциденте на Евро-2004: «В суде сказали: «Видел оба матча сборной России. Вы единственный из России, кто бегал!»
сегодня, 11:09
Защитник 2Drots Щерба покинул команду
сегодня, 10:37
«Перед финалом Кубка-2025 я не планировал повторяться. Но меня заколебали: «Приготовил сигару?» Шера о праздновании с сигарой
сегодня, 09:57
«Хихантес» Прокопа сыграет против «Райо де Барселоны» в испанской медиалиге
сегодня, 09:09
Шама о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «Это лишний раз подчеркивает, что надо забыть историю «за эмблему»
вчера, 19:28
Мусагалиев про «год дружбы» с «Амкалом»: «Все началось с того момента, когда Маврин начал говорить, что в «Десятке» нет лидеров»
вчера, 18:46
Мусагалиев о случае с задержкой зарплаты в ФК «10»: «В тайне от жены снимал деньги и раздавал зарплату»
вчера, 17:23
Игроки «Десятки» получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что отдали все призовые своему президенту
вчера, 12:35
Дзюба, Мусаев, Баста, Генич и другие поздравили Мусагалиева с победой в Кубке Медиалиги. Это первый трофей «Десятки» Азамата
вчера, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45