Дьяков извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги: «Понять и простить не прошу. Понимаю, что меня не должно быть на бровке»

Виталий Дьяков принес извинения президенту и сотрудникам Winline Медиалиги.

«Сегодня произошел некрасивый, неприятный случай с моей стороны. Обращение к Коле Осипову . В первую очередь хочу извиниться лично перед ним за то, что я сказал на эмоциях. Да, можно ссылаться на судейский беспредел в отношении нашей команды, потому что все началось из-за этого.

Но за то, что я сказал, лично перед Колей Осиповым и руководством лиги хочу извиниться. Это личное дело Коли и людей, кто с ним работает, извинять меня или нет, как ко мне дальше относиться. Поэтому чисто по-человечески хочу принести извинения за сказанное по ходу матча.

Касаемо дисквалификации: не прошу понять меня и простить – абсолютно все будет по делу. Сам считаю, что моего присутствия на бровке быть не должно. Командой буду руководить с трибуны и не только в этом сезоне, в следующем тоже, потому что хочется работать дальше – со временем в проффутболе.

Все ролики, которые будут появляться, меня не красят и мне надоели. Да, я эмоциональный человек, но просто хочется публично извиниться перед Николаем и всеми людьми, которые с ним работают», – сказал главный тренер «БроукБойз ».

Напомним, что конфликт произошел в концовке первого тайма первого полуфинального матча Winline Медиалиги между «БроукБойз, которые тренирует Дьяков, и «СиндЕкатом ».

При счете 1:0 в пользу «Броуков» команда из Екатеринбурга заработала «аут Азамата » – стандарт около ворот соперника, разыгрываемый ногами. Вячеслав Подберезкин подал в штрафную, а Алексей Герасимов точно пробил головой и сравнял счет.

Игроки «Броуков» накинулись на судей с претензиями, так как по их мнению перед аутом, с которого они пропустили, футболист «СиндЕката» сыграл рукой. Однако арбитры дали понять, что эпизод пересмотреть уже нельзя, он был заигран.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров начал оскорблять судей, за что получил красную карточку от главного рефери Виталия Бердникова. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым, который находился в комментаторской вместе с Романом Нагучевым и Станиславом Мининым.

После этого Дьяков направился в подтрибунку, но Осипов встал и попытался догнать его. Главу лиги остановила служба охраны.

После этого эпизода Николай Осипов сказал , что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.



