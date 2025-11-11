«Банка», «Десятка» или 2Drots? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Продакшен года.
На приз претендуют: ФК «10», «БроукБойз», «Альфа-Банка», 2Drots и «Амкал».
Голосование стартует 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
