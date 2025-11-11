0

«Банка», «Десятка» или 2Drots? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе

WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Продакшен года.

На приз претендуют: ФК «10», «БроукБойз», «Альфа-Банка», 2Drots и «Амкал». 

Голосование стартует 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Winline Media Football Awards
