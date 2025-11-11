1

Генсек РФС о медиаклубах в FONBET Кубке России: «Будет не больше трех команд»

Максим Митрофанов: в Кубке России будет не больше трех медиакоманд.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об участии медиакоманд в Кубке России.

– По какой схеме вы будете приглашать медиаклубы в Кубок России?

– Она всегда примерно одинаковая. Но у них не всегда есть взаимопонимание друг с другом. Посмотрим.

Коллеги из Медиалиги базово знают наши требования, которые мы бы хотели, чтобы соблюдались. Они стараются их реализовывать. Я понимаю, что это не легко, но мы к этому будем стремиться.

– Будет допущено снова три медиакоманды?

– Не больше, – сказал генеральный секретарь РФС.

Напомним, медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022-го года. Рекордная стадия для клубов WINLINE Медиалиги – 4-й раунд Пути Регионов. 2Drots дошел этой стадии в 2023-м году, но уступил «Химкам» (0:2), «Амкал» дошел до четвертой стадии дважды: в 2024-м – вылетел от «Алании» и 2025-м – проиграл «Енисею» (1:2). Также в этом году до 4-го раунда дошли «БроукБойз», где уступили «Соколу» (0:2).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ЭКС | Медиафутбол»
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoМаксим Митрофанов
logoАмкал
logoБроукБойз
logo2Drots
