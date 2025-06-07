Кузнецов ушел из 2Drots. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го, выиграл две Медиалиги и МКС

Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера 2Drots.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

«С огромной болью в сердце сообщаем о совместном решении прекратить сотрудничество клуба с нашим главным тренером. Это не только нелегкий шаг, но и глубокая, болезненная перемена в сердце каждого, кто причастен к 2Drots.

Мы начали сотрудничать с Дмитрием Викторовичем с МКС-2, за это время он стал не просто тренером – он был и остается настоящим лидером, человеком, который вложил душу в развитие нашей команды, верил в каждого игрока и стремился к победе в каждом матче. Его знания, страсть и самоотверженность всегда вдохновляли нас на победы и всегда были маяком на нашем пути.

Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Викторовичем в статусе главного тренера, но он навсегда останется частью нашей легендарной совместной истории. Мы благодарны ему за все, что он сделал для клуба. Это конец эпохи, которая была, есть и будет важна и значима для всех нас», – сообщается в соцсетях 2Drots.

В шестом сезоне Winline Медиалиги 2Drots вылетели в 1/8 финала, проиграв Lotus Music Сослана Гатагова (0:1). Это рекордно ранний вылет для клуба. В четырех сезонах Медиалиги из пяти 2Drots доходили до финала и лишь в МФЛ-4 вылетели в 1/4 финала.

Кузнецов – самый титулованный тренер медиафутбола. Он пришел в 2Drots в 2021-м перед Московским Кубком Селебрити. С ним 2Drots выиграли пять трофеев: Медиалигу (дважды), Московский Кубок Селебрити , Суперкубок Медиалиги и медиалигу в Казахстане. Под его руководством клуб дебютировал в Фонбет Кубке России, где установил рекорд для медиафутбольных клубов, дойдя до четвертого раунда Пути регионов.

Во время карьеры игрока Кузнецов выступал за ЦСКА, где был капитаном команды. Также он выступал за «Эспаньол», «Алавес» и «Осасуну», сборные СССР, СНГ и России.