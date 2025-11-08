«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»

Константин Клюшев: «Акрон» сыграет с 2Drots весной.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что «Акрон» сыграет с 2Drots весной.

«С 2Drots не получится сыграть в ноябре по нашим причинам. Стадион не готов нас принять, потому что сейчас форум проходит – достаточно большая нагрузка на поле.

Приняли решение провести игру весной в Самаре – либо в марте, либо в апреле в паузу на матчи сборных», – сказал генеральный директор «Акрона».

Ранее ассистент главного тренера 2Drots Шама заявил , что 2Drots не сыграют с «Акроном», так как состав «дротов» не готов для такой игры.