«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
Константин Клюшев: «Акрон» сыграет с 2Drots весной.
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что «Акрон» сыграет с 2Drots весной.
«С 2Drots не получится сыграть в ноябре по нашим причинам. Стадион не готов нас принять, потому что сейчас форум проходит – достаточно большая нагрузка на поле.
Приняли решение провести игру весной в Самаре – либо в марте, либо в апреле в паузу на матчи сборных», – сказал генеральный директор «Акрона».
Ранее ассистент главного тренера 2Drots Шама заявил, что 2Drots не сыграют с «Акроном», так как состав «дротов» не готов для такой игры.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Чемпионат»
