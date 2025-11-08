2

«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»

Константин Клюшев: «Акрон» сыграет с 2Drots весной.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что «Акрон» сыграет с 2Drots весной.

«С 2Drots не получится сыграть в ноябре по нашим причинам. Стадион не готов нас принять, потому что сейчас форум проходит – достаточно большая нагрузка на поле.

Приняли решение провести игру весной в Самаре – либо в марте, либо в апреле в паузу на матчи сборных», – сказал генеральный директор «Акрона».

Ранее ассистент главного тренера 2Drots Шама заявил, что 2Drots не сыграют с «Акроном», так как состав «дротов» не готов для такой игры.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Чемпионат»
logoШамиль Курбанов
logoпремьер-лига Россия
Константин Клюшев
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
сегодня, 13:54
Гендиректор «Акрона»: «Немного протух тезис, что Россия – нефутбольная страна. Матч ЦСКА и «Локомотива» собирает полный стадион. Видим рост посещаемости, независимо от того, есть Fan ID или нет»
сегодня, 09:48
«Акрон» о состоянии Дзюбы перед игрой с «Динамо»: «Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием»
вчера, 13:17
Главные новости
«Качает Россия» выбила БК «10», Hoops набрали 69 очков против команды Niletto. Результаты 13-го игрового дня Media Basket
сегодня, 19:35
Имай о ФК «10»: «Кричали про обещания дать письку в рот и #######, но в ответной игре образ плохиша был разбит»
сегодня, 17:45
2Drots интересуются Гайнуллиным из Lit Energy и Писарским из СКА
сегодня, 16:32
Мазур может перейти в 2Drots. Егоров заявил, что переговоров не было
сегодня, 14:57
Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая» во время перепалки в Медиалиге. Рэпер признался, что не узнал экс-голкипера сборной России
сегодня, 11:07
Вульф мог вернуться в «Десятку» после ухода из «Титана», но перешел в 2Drots. Хавбек выступал за ФК «10» в в третьем и четвертом сезонах Медиалиги
сегодня, 10:11
Дмитрий Кортава: «Бывают блевотные безголевые матчи, поэтому придумали правило: при счете 0:0 очки не начисляются. Но его еще нужно доработать»
вчера, 19:05
Хавбек 2Drots Самсон покинул команду
вчера, 14:34
Экс-судья РПЛ Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги
вчера, 13:37
«Клубы РПЛ неприбыльные, все убыточные. Как бизнес-модель их нельзя рассматривать. Но мы готовы помочь родному клубу». Семенов о возможной покупке акций ФК «Урал»
вчера, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
сегодня, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
сегодня, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
сегодня, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
вчера, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео