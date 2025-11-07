  • Спортс
  • Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»

Азамат Мусагалиев: Сергей Галицкий не спорит на «Краснодар».

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев сказал, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий никогда не спорит на свою команду. 

– Активно следите за гонкой в РПЛ?

– Я стал меньше уделять этому времени, периодически, когда у меня есть возможность, собираю всю информацию, загружаю в себя и с ней живу в футбольном пространстве. Где-то применяю эти знания в разговорах, затем снова выпадаю из этого поля в силу разных причин. Пообщались с Сергеем Николаевичем во время матча [«Краснодар» – «Спартак»], снова чуть-чуть поднабрался.

– Сергей Николаевич делает прогнозы перед матчами? Условно, счет будет 2:1 в пользу «Краснодара».

– Нет, я такого никогда не слышал и не видел. Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Я и сам никогда не замахивался на то, чтобы спорить, чисто из уважения, – сказал президент ФК «10».

В этом году «Десятка» Мусагалиева сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) в товарищеском матче, а в 2024-м уступила со счетом 2:4.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Metaratings
