Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев сказал, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий никогда не спорит на свою команду.
– Активно следите за гонкой в РПЛ?
– Я стал меньше уделять этому времени, периодически, когда у меня есть возможность, собираю всю информацию, загружаю в себя и с ней живу в футбольном пространстве. Где-то применяю эти знания в разговорах, затем снова выпадаю из этого поля в силу разных причин. Пообщались с Сергеем Николаевичем во время матча [«Краснодар» – «Спартак»], снова чуть-чуть поднабрался.
– Сергей Николаевич делает прогнозы перед матчами? Условно, счет будет 2:1 в пользу «Краснодара».
– Нет, я такого никогда не слышал и не видел. Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Я и сам никогда не замахивался на то, чтобы спорить, чисто из уважения, – сказал президент ФК «10».
В этом году «Десятка» Мусагалиева сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) в товарищеском матче, а в 2024-м уступила со счетом 2:4.