Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»

Герман Эль Класико: не верю в вылет «Динамо» из РПЛ и отставку Карпина.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о «Динамо» после поражения бело-голубых от «Акрона » (1:2).

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата на данный момент. Бело-голубые провели худший первый круг с сезона-2019/20.

«Болею за «Динамо » и сильно переживаю.

Мне кажется, затянулось притирание игроков к тренеру. Но я продолжаю верить, что ситуацию возможно поправить.

Сезон пока складывается неудачно, ведь болельщики «Динамо» быстро привыкли к хорошему, когда в последние сезоны клуб боролся за тройку.

Я просто не имею права не поддерживать команду в сложный период. Не верю в вылет из РПЛ . И не хочу верить в отставку Карпина . Поэтому на данном этапе – без паник и трагедий. Но здесь и сейчас уже ждем результата. Он нужен очень срочно, чтобы исправить ситуацию», – сказал президент «Амкала » и болельщик «Динамо» в интервью представителю Спортса’’ Илье Ковалеву.