Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о «Динамо» после поражения бело-голубых от «Акрона» (1:2).
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата на данный момент. Бело-голубые провели худший первый круг с сезона-2019/20.
«Болею за «Динамо» и сильно переживаю.
Мне кажется, затянулось притирание игроков к тренеру. Но я продолжаю верить, что ситуацию возможно поправить.
Сезон пока складывается неудачно, ведь болельщики «Динамо» быстро привыкли к хорошему, когда в последние сезоны клуб боролся за тройку.
Я просто не имею права не поддерживать команду в сложный период. Не верю в вылет из РПЛ. И не хочу верить в отставку Карпина. Поэтому на данном этапе – без паник и трагедий. Но здесь и сейчас уже ждем результата. Он нужен очень срочно, чтобы исправить ситуацию», – сказал президент «Амкала» и болельщик «Динамо» в интервью представителю Спортса’’ Илье Ковалеву.