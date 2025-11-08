6

Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»

Герман Эль Класико: не верю в вылет «Динамо» из РПЛ и отставку Карпина.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о «Динамо» после поражения бело-голубых от «Акрона» (1:2).

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата на данный момент. Бело-голубые провели худший первый круг с сезона-2019/20. 

«Болею за «Динамо» и сильно переживаю.

Мне кажется, затянулось притирание игроков к тренеру. Но я продолжаю верить, что ситуацию возможно поправить.

Сезон пока складывается неудачно, ведь болельщики «Динамо» быстро привыкли к хорошему, когда в последние сезоны клуб боролся за тройку.

Я просто не имею права не поддерживать команду в сложный период. Не верю в вылет из РПЛ. И не хочу верить в отставку Карпина. Поэтому на данном этапе – без паник и трагедий. Но здесь и сейчас уже ждем результата. Он нужен очень срочно, чтобы исправить ситуацию», – сказал президент «Амкала» и болельщик «Динамо» в интервью представителю Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
