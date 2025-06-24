Дьяков отстранен с поста главного тренера «БроукБойз». Он будет тренером-консультантом команды

«БроукБойз» выпустили заявлении о будущем Виталия Дьякова в клубе.

«В связи с предстоящей длительной дисквалификацией за неподобающее поведение Виталий Дьяков отстранен от поста главного тренера ФК «БроукБойз» и не будет представлять команду на бровке и в публичных мероприятиях.

На данный момент Виталий Александрович сосредоточится на должности тренера-консультанта «Броуков», о чем мы договорились накануне.

Мы также очень переживаем за будущую профессиональную карьеру Виталия Александровича, на которой могут сказаться серия срывов на матчах Медиалиги», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров получил красную карточку за оскорбление судей. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым. После этого эпизода Николай Осипов сказал , что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Позже президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что обсудит с партнерами снятие «Броуков» с сезона Медиалиги перед ответным полуфиналом.

Чемпиона Медиалиги могут снять с сезона! Дьяков взорвался на президента лиги