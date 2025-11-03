ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне

ФК «10» Азамата Мусагалиева сыграет в Кубке России.

ФК «10» Азамата Мусагалиева гарантировал себе участие в FONBET Кубке России-2026/27.

Команда выиграла WINLINE Кубок Медиалиги , одержав в финале победу над «СиндЕкатом ».

Этот успех позволит клубу впервые в своей истории принять участие в Кубке страны.

Ранее в Кубке России от МФЛ играли 2Drots, «Амкал », «Родина Медиа » и «БроукБойз ».

Лучшим результатом для медийных клубов в Кубке является выход в 4-й раунд.