ФК «10» объявил о подписании Плиева и Гайнуллина
Олег Плиев и Ренат Гайнуллин – игроки ФК «10».
«Десятка» объявила о подписании хавбека Lotus Music Олега Плиева и полузащитника Lit Energy Рената Гайнуллина.
Плиев выступал за Lotus Music в WINLINE МФЛ-6 и Кубке Лиги-2025. Хавбек сыграл за клуб 13 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.
Гайнуллин ранее выступал за «Сахалинец», СКА и Lit Energy. За последних полузащитник провел 20 матчей, забил 7 голов и оформил 3 ассиста. Вместе с Lit Energy Гайнуллин занял 3-е место В Суперкубке и Кубке Лиги-2025.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ФК «10»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости