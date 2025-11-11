0

ФК «10» объявил о подписании Плиева и Гайнуллина

Олег Плиев и Ренат Гайнуллин – игроки ФК «10».

«Десятка» объявила о подписании хавбека Lotus Music Олега Плиева и полузащитника Lit Energy Рената Гайнуллина.

Плиев выступал за Lotus Music в WINLINE МФЛ-6 и Кубке Лиги-2025. Хавбек сыграл за клуб 13 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.

Гайнуллин ранее выступал за «Сахалинец», СКА и Lit Energy. За последних полузащитник провел 20 матчей, забил 7 голов и оформил 3 ассиста. Вместе с Lit Energy Гайнуллин занял 3-е место В Суперкубке и Кубке Лиги-2025.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ФК «10»
logoРенат Гайнуллин
logoLotus Music
logoФК 10
logoОлег Плиев
logoLit Energy
трансферы
