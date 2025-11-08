  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
0

Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»

Юрий Газинский: в Медиалиге интересный формат, но больше про шоу.

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о WINLINE Медиалиге.

«Формат интересный, но уровень тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Все-таки здесь больше про шоу, про медийную историю. Но со стороны – прикольно, особенно когда впервые оказываешься на стадионе», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.

Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом», но отказал медиакоманде.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
logoКраснодар
logoWinline Медиалига
logoЮрий Газинский
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая» во время перепалки в Медиалиге. Рэпер признался, что не узнал экс-голкипера сборной России
сегодня, 11:07
Вульф мог вернуться в «Десятку» после ухода из «Титана», но перешел в 2Drots. Хавбек выступал за ФК «10» в в третьем и четвертом сезонах Медиалиги
сегодня, 10:11
Rocket Team Мозгова сыграет с командой Тимати, Hoops – против Funny Dance x Niletto в Media Basket
сегодня, 08:29
Дмитрий Кортава: «Бывают блевотные безголевые матчи, поэтому придумали правило: при счете 0:0 очки не начисляются. Но его еще нужно доработать»
вчера, 19:05
Хавбек 2Drots Самсон покинул команду
вчера, 14:34
Экс-судья РПЛ Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги
вчера, 13:37
«Клубы РПЛ неприбыльные, все убыточные. Как бизнес-модель их нельзя рассматривать. Но мы готовы помочь родному клубу». Семенов о возможной покупке акций ФК «Урал»
вчера, 12:10
Отар Кушанашвили: «Как я мог не влюбиться в футбол, когда это была возможность потереться о папину небритую щеку. Они с друганами так ####### чачу, к ужасу министра спорта Дегтярева. И никто не дрался»
вчера, 10:15
Константин Генич: «Медиалига организует турнир, подобный Кингс Лиге Пике. «Матч ТВ» уже получил приглашение»
вчера, 09:06
Кушанашвили зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц в «Родине Медиа»
6 ноября, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
22 минуты назад
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
вчера, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15