Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о WINLINE Медиалиге.
«Формат интересный, но уровень тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Все-таки здесь больше про шоу, про медийную историю. Но со стороны – прикольно, особенно когда впервые оказываешься на стадионе», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.
Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом», но отказал медиакоманде.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
