Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»

Юрий Газинский: в Медиалиге интересный формат, но больше про шоу.

Экс-полузащитник «Краснодара » Юрий Газинский высказался о WINLINE Медиалиге .

«Формат интересный, но уровень тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Все-таки здесь больше про шоу, про медийную историю. Но со стороны – прикольно, особенно когда впервые оказываешься на стадионе», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.

Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом », но отказал медиакоманде.