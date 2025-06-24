«БроукБойз» второй сезон подряд убрали тренера перед ответным полуфиналом Медиалиги

«Броуки» снова убрали главного тренера перед ответным полуфиналом Winline МФЛ.

В июне 2024-го после поражения в первой полуфинальной игре МФЛ-5 из «БроукБойз» ушел главный тренер Игорь Звездин. В ответном матче командой руководили Виталий Дьяков и Антон Соснин. «Броуки» обыграли Fight Nights со счетом 2:0 (первый матч – 0:1) и вышли в финал, где одержали победу над 2Drots.

Сегодня стало известно, что Виталий Дьяков отстранен с поста главного тренера «БроукБойз» перед ответной игрой против «СиндЕката». В первой игре «Броуки» уступили команде из Екатеринбурга в серии буллиталити (2:2, 3:4 Б).

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