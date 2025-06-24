Президент Медиалиги: «Вероятность отстранения «БроукБойз» – 50%»

Николай Осипов высказался о будущем «БроукБойз» в Winline Медиалиге.

«Когда будет решение по «БроукБойз»? Может вечером, может завтра [съемка «Стола» прошла 23 июня]. Кто его будет принимать? Я, конечно. На меня не давят внешние факторы. Это будет исключительно мое решение.

Я в ситуации, в которой решение в любом случае будет максимально неприятным. Либо для меня, либо для команды. Вероятность, что «Броуки» сыграют во втором полуфинале – идентична тому, что они не сыграют. 50 на 50», – сказал глава МФЛ.

Напомним, между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров получил красную карточку за оскорбление судей. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым. После этого эпизода Николай Осипов сказал , что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Позже Осипов заявил, что обсудит с партнерами снятие «Броуков» с сезона Медиалиги перед ответным полуфиналом.

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