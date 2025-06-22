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Райзен о возможном отстранении «Броуков»: «У меня одно желание – играть дальше»

Райзен отреагировал на слова Николая Осипова о возможном отстранении «Броуков».

«Тут что-то писать сложно. У меня лишь одно желание – играть дальше», – написал президент «БроукБойз».

Президент Медиалиги Николай Осипов ранее заявил, что обсудит с партнерами снятие «Броуков» с сезона Медиалиги перед ответным полуфиналом.

Напомним, между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

При счете 1:0 в пользу «БроукБойз» команда из Екатеринбурга заработала «аут Азамата» – стандарт около ворот соперника, разыгрываемый ногами. Вячеслав Подберезкин подал в штрафную, а Алексей Герасимов точно пробил головой и сравнял счет.

Игроки «Броуков» накинулись на судей с претензиями, так как по их мнению перед аутом, с которого они пропустили, футболист «СиндЕката» сыграл рукой. Однако арбитры дали понять, что эпизод пересмотреть уже нельзя, он был заигран.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров начал оскорблять судей, за что получил красную карточку от главного рефери Виталия Бердникова. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым, который находился в комментаторской вместе с Романом Нагучевым и Станиславом Мининым.

После этого Дьяков направился в подтрибунку, но Осипов встал и попытался догнать его. Главу лиги остановила служба охраны.

После этого эпизода Николай Осипов сказал, что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Райзена
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoВиталий Дьяков
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