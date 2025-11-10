Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»

Герман: cлышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге .

Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что команда Евгения Плющенко «Союз чемпионов» будет участвовать в российском аналоге Кингс Лиги.

«Интересно, какой будет формат, тем более говорят, что команда Плющенко будет участвовать. Мы с ней играли в финале Уличного Футбола. У них команда КПРФ, чистые миньщики.

У нас только Маврин играет во все. И есть палочка-выручалочка – Сибскана . Он заряжен», – сказал президент «Амкала ».

Команда Плющенко не проиграла ни одного матча в WINLINE Уличном Футболе , а в финале победила «Амкал» – 6:5.

В составе «Союза чемпионов» играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко, Денис Глушаков, Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский. Главный тренер – Александр Мостовой.

Ранее Константин Генич заявил , что WINLINE Медиалига планирует организовать этой зимой турнир, подобный Кингс Лиге Пике .

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

В этом году в Кингс Лиге дебютировал российский футболист Прокоп .