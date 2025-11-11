  • Спортс
2

Баста о Егорове: «Нечистоплотный коллега, так скажем. Классический журналист второго этажа. Забавно над ним потешаться»

Президент СКА Баста высказался о президенте «Броуков» Дмитрии Егорове.

«Я пытался максимально сдерживать эмоции в матче с «Броуками», чтобы наш оппонент не истерил, у него не случилось припадка. Потому что достаточно нечистоплотный коллега, так скажем. У нас с ним разные и движения, и взгляды на футбол, взаимоотношения с оппонентами.

С чем это связано? Человек не уверен в себе и пытается имитировать бурную деятельность, активность, чрезмерное участие, выпячивание, выставление себя на первые позиции.

Он поклонник футбола. Он разбирается в нем, чувствует его. Такой типаж. Мне такие люди не близки. Потому что за полем есть понятная, человеческая жизнь.

Дима Егоров забывает, как он перед первой игрой с нами задевал мои качества, семейные ценности и тому подобное. Проходился по этому сверху вниз, как ему угодно.

Для нас нет авторитетов возрастных или профессиональных. Для нас важны авторитеты человеческие. Люди, которые своими качествами показывают человеческое отношение.

Егоров – классический журналист второго этажа, как мы их называем. У меня большой опыт работы с журналистами. По сравнению с теми журналистами, с которыми я работал, он гуппик в большом водоеме с хищными рыбками. Забавно над ним потешаться. Фанаты всегда будут потешаться над глупостью, потому что это самое смешное, что может быть», – сказал президент СКА.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал СКА
