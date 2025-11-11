Лига чемпионов для «Матч ТВ», пенальти за миллион или ретротур ко Дню победы? Голосуй за лучший перформанс года в медиафутболе
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Перформанс года.
На приз претендуют: «Амкал», «Эгриси», «Альфа-Банка», Анастасия Волочкова и FC Ars, болельщики СКА и Медиалига.
Голосование стартует 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
