Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»

Максим Данилин: попали в Кубок России, это возможность себя проявить на профсцене.

Вингер ФК «10» Максим Данилин высказался после победы в финале WINLINE Кубка Медиалиги. Команда Азамата Мусагалиева обыграла «СиндЕкат» из Екатеринбурга (0:0, 3:1 Б).

«После победы только радость. Пробило на поорать, покричать, порадоваться. Мы прошли тяжелый путь. Я счастлив!

Опустошения нет. Я далеко не звезда. Мне есть куда карабкаться. Если со здоровьем будет все хорошо. Опустошен только после празднования. Все силы отдал, когда кричал. Сегодня опустошен, но завтра с новыми силами начнем готовиться к суперкубку.

Еще мы попали в Кубок России. Это возможность себя проявить на профсцене. Показать, что наша команда может доходить до команд РПЛ. «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше. А задача на суперкубок – забирать свое.

Победу посвятили Тахирычу. Человек-легенда, он все делает для нас. Я такого отношения нигде не встречал. Нашему тренеру, он невероятный человек. Еще посвящу семье: любимой жене, маме, папе, тете, друзьям и знакомым», – сказал вингер «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Михаилу Полынцову.

