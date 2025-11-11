Дмитрий Егоров: «С МФЛ-3 начались тухлые разговоры о морали, что нас смотрят дети. Если вы этим манипулируете, то должны нахрен уйти из лиги, потому что ее организатор – букмекер»

Дмитрий Егоров высказался о медиафутболе.

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров высказался о медиафутболе.

«Медиафутбол на старте – это UFC. Мы срались, принижали друг друга, старались вывести из себя, бесили как внутри самого матча, так и после, издеваясь над проигравшим. Но каждый внутри понимал, что это шоу.

Контент внутри клубов – это полная херня. Все эти комитеты – второстепенно. Основа – события, созданные во время соприкосновений клубов под продюсированием либо ведущих, либо режиссеров, либо самих участников процесса. Которым выгодно сделать больше хайпа, чтобы получить новый контракт и устроить новое событие.

Со 2-го или 3-го сезона начались тухлые разговоры о морали, что сказали во время прессух, подтягивание за слова вне контекста шоу, какие-то манипуляции с «дети смотрят» и так далее. Если вы манипулируете этим «дети смотрят», то должны нахрен уйти из лиги, потому что ее организатор – букмекер. И да, если у лиги организатор – БК, а не какая-то там ассоциация, то очевидно, что в лиге должны быть ставки. Хватит врать обществу.

Все эти медийные игроки на поле – полная ##### [херня]. Сколько их было в Уличном Футболе? Всем насрать. Концепт не зашел! Сколько было в Медиалиге ? Уйма. Толку ноль. Пару дней говорили разве что о голе Парадевича в Кубке России. И через пару дней забыли, хотя это ###### какое невероятное совпадение, что он забил.

Ценность медиафутбола – шум, открытость, ссоры, конфликты, деньги, подозрения, предательства, любовь, неожиданные повороты сценария, а не то, какая типа звезда выйдет и потрясет своим холодцом в шортиках. А у нас Клинников толкнул Маврина и исчез на три месяца. Типа все – забыли о нем. Не, это все тухляк», – заявил президент «Броуков».