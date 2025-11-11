Гол Парадеевича, дебют Нани или финал в «Лужниках»? Голосуй за главный момент года в медиафутболе
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Момент года.
На приз претендуют: гол стримера Парадеевича в Fonbet Кубке России, дебют Нани за «Альфа-Банку», финал МФЛ-6 в «Лужниках» при 31 715 зрителях, гол Барышева в финале Суперкубка Медиалиги, матч «Апсны» – Chertanovo в Абхазии, матч «БроукБойз» – «Сатурн» в Кубке России, рекордная серия буллиталити 2Drots − «СиндЕкат» в Кубке Лиги.
Голосование стартует 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
