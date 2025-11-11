0

Крид, «Добряк на вайбе» или Кузнецов – в списке номинантов на медиафутбольный мем года

WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Мем года.

На приз претендуют: Егор Крид, Азамат Мусагалиев, Moneyken, «Добряк на вайбе» и Дмитрий Кузнецов.

Голосование стартует 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Мем года

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
