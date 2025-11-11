Крид, «Добряк на вайбе» или Кузнецов – в списке номинантов на медиафутбольный мем года
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Мем года.
На приз претендуют: Егор Крид, Азамат Мусагалиев, Moneyken, «Добряк на вайбе» и Дмитрий Кузнецов.
Голосование стартует 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
