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«Если счет будет 4:4, это будет отлично для всех». Личка о матче с «Амкалом»

Марцел Личка поделился мнением о матче с «Амкалом».

– Что вы ждете от предстоящего матча с «Амкалом»?

– Сейчас мы готовимся к матчу с «Факелом», и в воскресенье для нас будет хорошая игровая практика. Важно, чтобы все парни получат игровое время. Плюс, мы привлечем футболистов из второй команды, которые смогут показать себя болельщикам и тренерскому штабу. Для них это будет праздник, ведь они усердно работали и теперь могут показать себя.

– Получается, результат не будет главным в это воскресенье?

– Главное, чтобы никто из ребят не получил травму.

– Как вы планируете использовать приглашенных звезд?

– Поговорим об этом перед игрой, выделим им по 5-8 минут на поле.

– Какое-то дополнительное шоу сами устраивать не будете?

– Нет, я же футбольный тренер, я не устраиваю реалити-шоу. Этим должны заниматься другие люди. Понятно, что в Медиалиге немного другие правила. Я смотрел ролики, где они бегают по линии, скамейка выбегает на поле после забитых голов. Надеюсь, что те, кто придет на стадион, получат удовольствие.

– Насколько запоминающимся будет это событие для болельщиков?

– В России медиафутбол очень популярен, это значит, что придет много болельщиков. Хорошо будет, если на трибунах соберется 15-20 тысяч зрителей. Для молодых игроков это большой плюс, потому что они никогда не играли при такой аудитории.

– После первого вашего матча с «Амкалом» долго ходили вирусные видео с действиями Александра Овечкина. Вам они запомнились?

– В прошлом году перед игрой с 2Drots мне показывали эти моменты. Я несколько раз играл в хоккей и футбол с хоккеистами, и они очень хорошо используют корпус. То, что сделал Саша Овечкин, это его хоккейный навык. То же самое здорово делал игрок сборной Чехии Милан Барош, который до 15 лет играл в хоккей.

– В матче с 2Drtos вы сами выходили на поле. Чем вам запомнились эти 7 минут?

– Всегда приятно выходить на поле, когда на стадионе 20 тысяч болельщиков. Была классная атмосфера. Для меня было достаточно 7 минут, потому что с молодыми игроками соревноваться уже тяжело. Но было приятно подвигаться на поле.

– Что можете сказать болельщикам, которые еще не определились, стоит ли идти на стадион?

– «Амкал» может показать интересные вещи на поле, как и наши молодые футболисты, которые выйдут с большим желанием. Так что будет хорошая борьба, много моментов и болельщики получат удовольствие. Если счет будет, например, 4:4, это будет отлично для всех, – сказал главный тренер «Динамо».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00. 

Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda.

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева, президента «Амкала» Германа Эль Класико и медиафутболистов братьев Крапивниковых.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

Сравнения с квадроберами, Медведева на поле, 17 тысяч билетов продано. Главное вокруг «Динамо» – «Амкал»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ФК «Динамо» Москва
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