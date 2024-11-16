Сравнения с квадроберами, Медведева на поле, 17 тысяч билетов продано. Главное вокруг «Динамо» – «Амкал»

Играют в воскресенье.

В воскресенье «Динамо» сразится с «Амкалом» – это шоу-матч в рамках Winline Сквозь Вселенные.

Как и положено, клубы всю неделю прогревали матчи: атаковали друг друга в соцсетях и приглашали звезд. Вспоминаем, как это было.

«Динамо» сравнило игроков «Амкала» с квадроберами, медиаклуб пошутил про количество трофеев

За пару дней до финала Winline Кубка Медиалиги журналист Иван Карпов сообщил, что 17 ноября победитель Кубка сыграет с московским «Динамо»: «Планируется красочное шоу с выступлением известных артистов и участием звездных игроков». Шоу-матч достался «Амкалу» – в финале Кубка они обыграли 2Drots (0:0, 5:4 Б).

Первым предстоящую игру прокомментировал экс-вратарь «Динамо» Андрей Сметанин.

«Амкал» грозится отвозить «Динамо»? А кто вообще все эти люди – квадроберы? Мой прогноз на матч – «Динамо» отвозит команду медиафутболистов и квадроберов в очередной раз. Счет будет 7:0. Если бы Тюкавин не уехал в сборную, забили бы 10», – говорил Сметанин «РБ Спорт».

На трэшток Сметанина отреагировал капитан «Амкала» Сибскана: «С чего начинается ссора? С того, что ###### [дурак] берет модные слова и ###### [вставляет] их куда попало, чтобы казаться современным».

«Надо заниматься своим делом: если вы играете в Медиалиге – играйте там, – продолжил Сметанин. – Не лезьте в профессиональный футбол. У «Амкала» нет шансов даже против второй команды «Динамо».

«Динамо» тоже пошутило над медиафутболистами. Сначала выложило переделанный отрывок из басни Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как не садитесь, все в футболисты не годитесь!» Это реакция на слух о том, что «Амкал» и 2Drots могут объединиться на матч с «Динамо». Затем опубликовало видео с ребенком на поводке в костюме кота и с лого «Амкала» – очередная отсылка к квадроберам.

«Амкала» выложил ответку – подколол тем, что «Динамо» 28 лет без трофеев.

«Наконец-то достойный соперник! – написал «Амкал» в телеграме. – Мы ведь правильно понимаем, что «Динамо» согласилось на этот матч только для того, чтобы посмотреть, как выглядит трофей? Тогда встречаемся на «ВТБ Арене». Привезем вам наш новый кубок – сфотографируетесь».

А что по звездам? За «Динамо» сыграют Женя Медведева и Деревянко, «Амкал» вернул Прокопа

Как обычно, на шоу-матчи подтягивают нефутбольных звезд. «Динамо» пригласило Павла Деревянко – популярного актера театра и кино. Александр Овечкин (он играл за «Динамо» против «Амкала» в 2022-м) объяснил Деревянко, как забить.

«Я сейчас немножко занят, поэтому не могу снова приехать на матч «Динамо» – «Амкал», – сказал хоккеист «Вашингтона». – Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых. Что посоветую Паше Деревянко, чтобы забить гол? Паша, это проще простого – как одной левой!»

В ответ «Амкал» заявил, что медийная звезда клуба Дамир Трегулов тоже сыграет: «Говорят, что у «Динамо» сыграет Павел Деревянко. Ну что ж, нашему Деревянко тогда нужно будет дать шанс» .

Затем «Динамо» анонсировало участие Евгении Медведевой – фигуристки, двукратной чемпионки мира и Европы: «Накручивала соперников на льду, а теперь накрутит на натуральном газоне».

Медведева – амбассадор BetBoom и регулярно участвует в активностях «Динамо»: например, зимой 2023-го проходила с клубом сборы в Катаре.

«На какой позиции буду играть за «Динамо»? – рассказала фигуристка «Чемпионату». – Слушайте, это все для веселья. Это Медиалига. Пока что я сама никаких подробностей не знаю. Знаю, что буду в форме, знаю, что буду в бутсах. Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону – я без понятия. Там разберемся по наитию. На месте посмотрим».

«Амкал» ответил роликом с матча против женского «Локомотива» (12:0), где Сибскана и другие игроки красно-черных нарушают правила против девушек: «Медведева, опасайся!»

«Амкал» пригласил Прокопа – одну из главных звезд Медиалиги. Михаила Прокопьева несколько лет играл за «Амкал» и был любимцем болельщиков, но в феврале 2024-го после конфликта с Сосланом Гатаговым покинул клуб. «Я как приглашенный гость, оставивший след в истории «Амкала», приму участие в матче против «Динамо». Эпично: это как если бы Глушков вернулся в «Спартак» на одну игру.

Еще «Динамо» обещает насыщенный матчдэй. Выступление OG Buda (15:50) и Cream Soda (16:30) в чаше стадиона. Автограф-сессии Дмитрия Скопинцева (сектор С107), Герман Эль Класико (сектор B105) и братьев Крапивниковых (сектор B105). Еще разыграют лимитированную пару кроссовок от KicksTown (B104-105) и клубный мерч от Ömanko (С104-105).

На вечер субботы «Динамо» продало на матч 17 тысяч билетов («ВТБ Арена» вмещает 25 716) – об этом сообщает клубная пресс-служба.

Медиаклубы постоянно играют с профи: гол Овечкина, победа 2Drots над ЦСКА, 20 тысяч на «10» и «Краснодаре»

С 2022-го медийные топ-клубы регулярно играют против команд РПЛ.

● «Амкал» – «Динамо» (0:5) . Начал тренд «Амкал» – в июне 2022-го зарубился с «Динамо». Получилось яркое шоу: Овечкин сыграл за «Динамо» (забил и применил силовой против Майка Крапивникова), перед матчем выступил Егор Крид, а в вип-ложе был десяток селебрити – от Филипа Киркорова и Тимати до Клавы Коки.

● 2Drots – ЦСКА (2:1). Единственная победа медиаклуба – и какая яркая: звезда 2D Манна красиво перекинул Торопа, а президенты «дротов» запустили мем про уайлд-кард в РПЛ.

● «БроукБойз» – «Оренбург» (0:9). Арт-хаусный разгром на стадионе «Газовик». Запомнился тем, что у «Броуков» играли рэпер Чипинкос и президент клуба – блогер Райзен.

● 2Drots – «Динамо» (1:2). 2D получили матч в качестве приза за победу в Московском Кубке Селебрити. Матч обновил рекорд посещаемости игр между профи и медиаклубами – 22 244. А еще по семь минут сыграли тренеры обеих команд – Дмитрий Кузнецов и Марцел Личка.

● «БроукБойз» – «Химки» (0:2). Суперкубок ВК Видео – да-да, такой тоже есть. Перед матчем выступил Гуф, а до «Арены Химки» доехали 4 тысячи зрителей – неплохо для вечера пятницы.

● ФК «10» – «Краснодар». Один из ярчайших матчей серии: на главном стадионе Краснодара собрались 20,5 тысяч, медиаклуб добавил интригу и дажды забил, а Азамат Мусагалиев (президент «10») назвал матч одним из главных моментов в жизни.

Матч «Динамо» и «Амкала» продолжит суперсерию?

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Гол и силовой от Овечкина, день рождения Крида, Киркоров на трибуне. Каким был первый матч «Динамо» – «Амкал»

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Фото: телеграм-канал «Динамо»; ФК «10»