Прокоп сыграет за «Амкал» спустя 280 дней после ухода в матче против «Динамо»
Прокоп и Михаил Долгушин присутствуют на тренировке «Амкала».
Прокоп станет игроком «Амкала» на матч против «Динамо».
Михаил Прокопьев покинул «Амкал» в феврале 2024 года после 2,5 лет пребывания в команде. Им был недоволен Сослан Гатагов, который в то время занимал пост главного тренера.
Также на сегодняшней тренировке команды был замечен Михаил Долгушин, который также ранее выступал за «Амкал» и играл за него в Фонбет Кубке России.
Сейчас Прокоп выступает за «Родину Медиа», Михаил Долгушин – за Fight Nights.
Матч пройдет 17 ноября на «ВТБ-Арене», начало в 17:00 (мск).
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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