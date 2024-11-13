Прокоп сыграет за «Амкал» спустя 280 дней после ухода в матче против «Динамо»

Прокоп и Михаил Долгушин присутствуют на тренировке «Амкала».

Прокоп станет игроком «Амкала » на матч против «Динамо».

Михаил Прокопьев покинул «Амкал» в феврале 2024 года после 2,5 лет пребывания в команде. Им был недоволен Сослан Гатагов, который в то время занимал пост главного тренера.

Также на сегодняшней тренировке команды был замечен Михаил Долгушин, который также ранее выступал за «Амкал» и играл за него в Фонбет Кубке России.

Сейчас Прокоп выступает за «Родину Медиа », Михаил Долгушин – за Fight Nights .

Матч пройдет 17 ноября на «ВТБ-Арене», начало в 17:00 (мск).

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).