Cream Soda выступит перед матчем «Динамо» – «Амкал»

Группа Cream Soda выступит на «ВТБ Арене» перед шоу-матчем «Динамо» – «Амкал».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене » 17 ноября, начало – в 17:00.

Выступление группы начнется в 16:20. Также за час до матча выступит с концертом рэпер OG Buda.

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп .

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева и президента «Амкала » Германа Эль Класико .

«Динамо » в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).