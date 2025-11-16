27

Равшан: «Драка с фанатом СКА вразумила Литвина. Хорошо, что меня не было, – я бы тоже в КПЗ уехал»

Равшан Джульпаев: это было ошибкой Литвина, что он поехал драться.

Президент медиафутбольной команды Lit Energy Равшан Джульпаев рассказал о драках владельца клуба Михаила Литвина.

В мае 2024 года Литвин подрался со своим хейтером, который у офиса компании Михаила записал видео с фразами: «Ты черт. Ты обосрался».

В том же году на матче Lit Energy – СКА (1:0) фанаты армейцев скандировали «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика. Позже выяснилось, что это был Маугли (Сергей Плынин) – один из старейших фанатов ЦСКА и лидер околофутбольного коллектива «Ярославка».

– Литвин поехал к хейтеру, и в итоге между ними произошла драка. При этом его сопровождали ты и Ахмед Wengallbi?

– Это была его ошибка. Он фрик. Миша просто листал рилсы и наткнулся на него. Литвин разозлился и показал мне видео. Говорит: «Поехали, посмотрим, что он мне в лицо скажет». Ну, мы и поехали. Я его начал отговаривать. Хорошо, что я снимал со стороны. Только у меня есть это видео, и я его скидывал Мише.

– Почему ты его не остановил?

– Это очень смешно, но ему так делать нельзя. Я его умолял остановиться, но ему было все равно. Мы только начали общаться тогда, и он меня не слушал. Сейчас уже лучше. Я ему говорил: «Самое главное – не бей. Что угодно, но не нужно бить». Тип оказался конченным отморозком, и он меня тоже взбесил.

Я стаскиваю Мишу с него, а он достает телефон и начинает орать: «Вы что со мной сделали? Вы меня толпой избили! Не подходи ко мне!» Ахмед у него телефон вырвал и сказал успокоиться. Тот сел в тачку и начал разгоняться в машину Ахмеда. Я побежал, сел в машину Ахмеда и 10 минут кружил по парковке, убегая от хейтера.

В итоге телефон ему отдали, он вроде успокоился, но чуть позже подъехал и плюнул нам в стекло. Конченный тип. Но чтобы такого не было – не нужно ехать куда попало. Миша сам виноват, и он это знает.

– Эта история и драка на трибуне во время матча Lit Energy – СКА его вразумили?

– Очень сильно вразумили. Не нужно этим заниматься. Как хорошо, что меня не было на матче. Я бы тоже уехал в КПЗ вместе с ним. Это та ситуация, в который ты должен вступиться за друга, – сказал Равшан.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Вписка»
