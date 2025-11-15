Команды Мозгова, Макана, Гуфа и Тимати прошли в 1/4 финала Media Basket
Лига Ставок Media Basket, 1/8 финала
15 ноября, суббота
Sky Club (команда Макана) – Favela Basket – 51:23
Hoops – GOATS x ALLSTARS – 52:23
Players Club (команда Obladaet) – Lugang Team (команда Гуфа) – 24:39
AUF – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 44:45
Alikson Team – «Качает Россия» – 48:32
T-Squad (команда Текилы) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 29:38
Blatosphera (команда Словетского) – Flava (команда Тимати) – 27:39
UNDERGROUND BIZNE$ – SBC (команда Элджея) – 33:34
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.