2

Команды Мозгова, Макана, Гуфа и Тимати прошли в 1/4 финала Media Basket

Результаты 1/8 финала Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, 1/8 финала

15 ноября, суббота

Sky Club (команда Макана) – Favela Basket – 51:23

Hoops – GOATS x ALLSTARS – 52:23

Players Club (команда Obladaet) – Lugang Team (команда Гуфа) – 24:39

AUF – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 44:45

Alikson Team – «Качает Россия» – 48:32

T-Squad (команда Текилы) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 29:38

Blatosphera (команда Словетского) – Flava (команда Тимати) – 27:39

UNDERGROUND BIZNE$ – SBC (команда Элджея) – 33:34

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
HOOPS (баскетбол)
Players Club (баскетбол)
T-Squad (баскетбол)
Flava (баскетбол)
logoЛига Ставок Media Basket
Obladaet
Dawgs (баскетбол)
Sayonara Boys (баскетбол)
AUF (баскетбол)
Lugang Team (баскетбол)
GOATS (баскетбол)
Alikson (баскетбол)
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
Rocket Team (баскетбол)
результаты
Blatosphera (баскетбол)
logoАндрей Кириленко
logoТимати
календарь
logoТимофей Мозгов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Blatosphera Словетсткого обыграла MDK, команда Макана победила Players Club рэпера Obladaet. Результаты 14-го игрового дня Media Basket
9 ноября, 19:46
«Качает Россия» выбила БК «10», Hoops набрали 69 очков против команды Niletto. Результаты 13-го игрового дня Media Basket
8 ноября, 19:35
T-Squad Текилы уступил Sky Club Макана, команда Андрея Кириленко проиграла SBC Элджея в Media Basket
3 ноября, 19:35
Flava Тимати обыграл AUF, БК «10» разгромно уступил Lugang Team Гуфа в Media Basket
2 ноября, 19:21
Sky Club Макана выиграл у Blatoshpera рэпера Словетского, команда Текилы проиграла команде рэпера Obladaet в Media Basket
1 ноября, 19:12
Главные новости
Мозгов набрал 19 очков в матче плей-офф Media Basket. Его команда пробилась в 1/4 финала
вчера, 18:44
Маврин об Ивахнове: «Лучше остаться в «Амкале» и в Медиалиге, чем ехать во Вторую лигу»
вчера, 18:05
Тошич рассказал, как Хонду не пустили в клуб из-за обуви: «Мне пофигу, что ты игрок ЦСКА и сборной Японии. В этих ботинках ты не пройдешь»
вчера, 16:22
Спортдир 2Drots Ильдар о критике: «Со времен прошлого тренерского штаба пошло, что я «самый ######»
вчера, 15:42
Василий Маврин: «Ряба в любом случае должен забрать игрока года. Не понимаю, что зависит от последней игры»
вчера, 13:44
Базелюк о спордире 2Drots: «И близко не факт, что я принял бы их предложение. Но как же он пытается выкрутиться»
вчера, 12:25
Слон станет папой: «Только это держало меня на плаву последние полгода, несмотря на все трудности»
вчера, 11:00
Зоран Тошич: «Мужчины намного лучше водят машину, чем девушки. Вождение очень связано с футболом»
вчера, 09:04
Дмитрий Кузнецов: «Кисляк и Глебов прибавляют сейчас. Им не нужно переезжать, так как есть отрицательный пример Захаряна»
14 ноября, 19:05
Google из-за «сексуального контента» наложил ограничения на последний выпуск «Стола»
14 ноября, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
вчера, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
вчера, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56