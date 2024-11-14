OG Buda выступит перед матчем «Динамо» – «Амкал»
OG Buda даст концерт на «ВТБ Арене» за час до матча «Динамо» – «Амкал».
Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00.
За бело-голубых сыграет российский актер Павел Деревянко. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп.
Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева.
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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