OG Buda выступит перед матчем «Динамо» – «Амкал»

OG Buda даст концерт на «ВТБ Арене» за час до матча «Динамо» – «Амкал».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене » 17 ноября, начало – в 17:00.

За бело-голубых сыграет российский актер Павел Деревянко. В составе «Амкала » выйдет экс-звезда клуба Прокоп .

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева .

«Динамо » в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).