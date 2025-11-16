0

«Для меня игрок года определится в Суперкубке». Осипов о лучшем футболисте 2025-го

Николай Осипов: для меня игрок года определится в Суперкубке.

Глава Медиалиги Николай Осипов поделился мнением, кто станет игроком года в медиафутболе в 2025 году.

«Для меня игрок года определится только в Суперкубке. Ряба и Маврин же достойны выиграть. Ряба вообще был лучшим игроком сезона с сумасшедшей статистикой.

Сейчас все говорят про Кленкина как человека, который с первого прихода в «Десятку» делает результат. Вспомните голешник в ворота Lit Energy в Питере. Если бы он не забил, вряд ли бы «Десятка» перевела этот матч в серию буллиталити.

Про Гайнуллу можно было бы говорить как про одного из претендентов, если бы Lit Energy вышли хотя бы в финал. Но даже если он выиграет с ФК «10» Суперкубок, для меня он не будет претендентом на игрока года.

Поэтому Скоропуп и Клен в составе «Десятки», Ряба и Маврин – в «Амкале». Эти футболисты для меня претенденты на игрока года», – сказал президент WINLINE Медиалиги.

«Амкал» и ФК «10» сыграют в Суперкубке 23 ноября в Минске на стадионе «Динамо».

11 ноября стартовало голосование в различных номинациях на премии Media Football Awards. 28 ноября пройдет церемония вручения премии.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Станоса
