Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»

Матвей Кисляк: сейчас медиафутбол стал дополнительной лигой.

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своем отношении к медиафутболу.

– Ты подписан на многих футбольных блогеров. Кто самый интересный?

– «Мяч Production», безусловно, хороший. Смотрю всех, на кого подписан.

– А как тебе медиафутбол?

– Раньше я им больше увлекался. Сейчас он уже меньше про медиа стал, больше как дополнительная лига

– Какой самый запоминающийся матч медиакоманд, который ты смотрел?

– Самый первый матч 2Drots и «Амкала », – заявил хавбек ЦСКА и сборной России.

