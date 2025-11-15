Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
Матвей Кисляк: сейчас медиафутбол стал дополнительной лигой.
Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своем отношении к медиафутболу.
– Ты подписан на многих футбольных блогеров. Кто самый интересный?
– «Мяч Production», безусловно, хороший. Смотрю всех, на кого подписан.
– А как тебе медиафутбол?
– Раньше я им больше увлекался. Сейчас он уже меньше про медиа стал, больше как дополнительная лига
– Какой самый запоминающийся матч медиакоманд, который ты смотрел?
– Самый первый матч 2Drots и «Амкала», – заявил хавбек ЦСКА и сборной России.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости