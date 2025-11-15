3

Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»

Матвей Кисляк: сейчас медиафутбол стал дополнительной лигой.

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своем отношении к медиафутболу.

– Ты подписан на многих футбольных блогеров. Кто самый интересный?

– «Мяч Production», безусловно, хороший. Смотрю всех, на кого подписан.

– А как тебе медиафутбол?

– Раньше я им больше увлекался. Сейчас он уже меньше про медиа стал, больше как дополнительная лига

– Какой самый запоминающийся матч медиакоманд, который ты смотрел?

– Самый первый матч 2Drots и «Амкала», – заявил хавбек ЦСКА и сборной России.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
logoСборная России по футболу
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Winline Media Football Awards: Медиалига и Спортс’’ запускают голосование
вчера, 17:31
Прокоп оформил покер в ворота команды Касильяса в плей-офф Кингс Лиги. Президент «Хихантес» отпраздновал: «Viva Rusia!»
12 ноября, 20:52Видео
Клубы РПЛ выиграли 8 из 10 матчей у медиакоманд. Общий счет – 38:9
27 июня, 17:18
Главные новости
Команда Кириленко и Понкрашова и Rocket Team Мозгова вышли в финал четырех Media Basket. Решающие матчи пройдут на ЦСКА Арене
сегодня, 19:07
«Ислам точно сравнялся с Хабибом и Емельяненко. Может, даже превзошел на бумаге». Кортава о Махачеве
сегодня, 18:25
Равшан: «Драка с фанатом СКА вразумила Литвина. Хорошо, что меня не было, – я бы тоже в КПЗ уехал»
сегодня, 17:37
Равшан об опасных челленджах Литвина: «Соглашусь, что он – адреналиновый наркоман, но он не заставлял меня прыгать с высоты 10-го этажа, я сделал это сам»
сегодня, 16:41
Президент Медиалиги: «Потратили 110 млн рублей на стадион. Строим на свои деньги, с чужими можно было бы нолик дорисовать»
сегодня, 15:39
«Для меня игрок года определится в Суперкубке». Осипов о лучшем футболисте 2025-го
сегодня, 13:44
2Drots запустили детскую академию. Стоимость абонемента – 25 тысяч рублей в месяц
сегодня, 13:17Видео
«14 команд по круговой системе сыграют в следующем сезоне». Осипов об МФЛ-7
сегодня, 10:49
«У дагестанцев, выросших без вайфая, невероятное преимущество в силе. Ислам – спортсмен номер один в стране». Райзен о победе Махачева
сегодня, 08:58
Команды Мозгова, Макана, Гуфа и Тимати прошли в 1/4 финала Media Basket
вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Игнатьев был первым, кто показал мне стрипухи. Мы с ним знатно феерили в Краснодаре. У Вани есть шанс реабилитироваться». Стример Анар о форварде
сегодня, 19:03
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
вчера, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56