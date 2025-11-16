0

«14 команд по круговой системе сыграют в следующем сезоне». Осипов об МФЛ-7

Николай Осипов рассказал регламент МФЛ-7.

Николай Осипов рассказал предварительный регламент седьмого сезона WINLINE Медиалиги.

«Лига будет со следующего сезона закрытой. Примерные даты начала – 17-18 апреля. Сыграем 13 недель, если будет 14 команды. Каждая сыграет с каждой. Все в одной таблице.

В плей-офф попадет 10 команд. Либо 1 и 2 места напрямую попаду в полуфинал, либо команды с 6 по 10 места разыграют путевки в четвертьфинал.

Мы видим в сезоне восемь команд элитного дивизиона Кубка Лиги. Остальные коллективы доберем. Команды, которые претендуют на попадание, нужно обратить внимание на программу 6К.

Что значит закрытый формат лиги? Это значит, что клубы, которые будут в следующем сезоне, гарантированно примут участие в осеннем Кубке Лиги и следующем сезоне весной», – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Станоса
