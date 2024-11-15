Евгения Медведева сыграет за «Динамо» в матче с «Амкалом».

«Евгения Медведева , как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала » в составе бело-голубых 17 ноября.

Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами.

От «Амкала» ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо » – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.

Медведева – двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.