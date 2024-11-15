Евгения Медведева сыграет за «Динамо» в матче с «Амкалом»
Евгения Медведева сыграет за «Динамо» в матче с «Амкалом».
«Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе бело-голубых 17 ноября.
Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами.
От «Амкала» ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.
Медведева – двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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