2Drots запустили детскую академию. Стоимость абонемента – 25 тысяч рублей в месяц
2Drots открыли детскую академию.
Медиафутбольный клуб 2Drots, выступающий в WINLINE Медиалиге, запустил детскую футбольную академию.
В тренерский штаб академии вошли главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов, тренер-аналитик 2Drots Владимир Берсанов, а также игроки 2D – Лога и Фрол.
Стоимость месячного абонемента – 24 990 рублей. В него входят: 12 тренировок, участие в съемках и соревнованиях, игровая форма.
Стоимость единоразовой тренировки – 2990 рублей.
22 ноября состоится день открытых дверей. Первая тренировка пройдет 25 ноября.
2Drots являются двукратными чемпионами Медиалиги, обладателями Суперкубка Медиалиги и победителями МКС-2023.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: сайт академии 2Drots
