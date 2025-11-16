2Drots запустили детскую академию. Стоимость абонемента – 25 тысяч рублей в месяц

2Drots открыли детскую академию.

Медиафутбольный клуб 2Drots, выступающий в WINLINE Медиалиге , запустил детскую футбольную академию.

В тренерский штаб академии вошли главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов, тренер-аналитик 2Drots Владимир Берсанов, а также игроки 2D – Лога и Фрол.

Стоимость месячного абонемента – 24 990 рублей. В него входят: 12 тренировок, участие в съемках и соревнованиях, игровая форма.

Стоимость единоразовой тренировки – 2990 рублей.

22 ноября состоится день открытых дверей. Первая тренировка пройдет 25 ноября.

2Drots являются двукратными чемпионами Медиалиги, обладателями Суперкубка Медиалиги и победителями МКС-2023.