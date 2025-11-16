«У дагестанцев, выросших без вайфая, невероятное преимущество в силе. Ислам – спортсмен номер один в стране». Райзен о победе Махачева

Райзен: у дагестанцев, выросших без вайфая, невероятное преимущество в силе.

Президент «БроукБойз » Райзен высказался о победе Ислама Махачева на UFC 322.

«Просто без шансов доя соперников. В одну калитку. Дабл чемп, суперзаслуженно.

У дагестанцев, выросших без вайфая, невероятное преимущество в банальной силе.

На данный момент Махачев – спортсмен номер один в стране. На вершине одного из самых популярных видов спорта», – написал президент «БроукБойз».

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322. Ислам – первый чемпион UFC из России, который брал пояса в двух дивизионах .