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Овечкин дал совет Деревянко, как забить гол «Амкалу» за «Динамо»: «Это проще простого – как одной левой»

Александр Овечкин дал совет актеру Павлу Деревянко, как забить гол.

«Я сейчас немножко занят, поэтому не могу снова приехать на матч «Динамо» – «Амкал». Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых. 

Что посоветую Паше Деревянко, чтобы забить гол? Паша, это проще простого – как одной левой!» – сказал хоккеист «Вашингтона».

Александр Овечкин в 2022 году играл за «Динамо» против «Амкала». Тогда бело-голубые одержали разгромную победу (5:0.) 

Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из пределов штрафной.

17 ноября «Динамо» сыграет против «Амкала» в шоу-матче Winline сквозь вселенные. Начало матча – в 17:00 (мск). 

Игра пройдет на «ВТБ Арене».  

За «Динамо» также сыграет фигуристка Евгения Медведева.

Гол и силовой от Овечкина, день рождения Крида, Киркоров на трибуне. Каким был первый матч «Динамо» – «Амкал»

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт Экспресс»
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