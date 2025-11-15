  • Спортс
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о желании экс-форварда ростовчан и игрока 2Drots Артема Нтумбы вернуться в РПЛ.

– Артем Нутмба заявил, что готов играть в РПЛ. Ты же играешь в премьер-лиге, как думаешь, это возможно?

– Почему нет? Он крепкий физически. Все может быть

– Даже после двух крестов?

– Все возможно. Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ, и у него все получилось.

– Вы ранее пересекались с ним в «Ростове». Сейчас он вывез бы уровень?

– Мне сложно сказать, мы не виделись. Но он выходил и достойно себя показывал. При желании и должном отношении он может играть в РПЛ. Не знаю, какое именно у него будет будущее, но все может быть, – заявил защитник «Ростова».

22-летний экс-нападающий «Ростова» Артем «Пантера» Нтумба дважды за два года порвал крестообразные связки. Форвард провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.

Над его ЧСВ смеются даже в Медиалиге – падение молодой звезды 2Drots

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
