Президент Медиалиги: «Потратили 110 млн рублей на стадион. Строим на свои деньги, с чужими можно было бы нолик дорисовать»

Николай Осипов: «Мы потратили более 110 млн рублей на постройку стадиона МФЛ».

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал, сколько было потрачено на строительство собственного стадиона.

«На данный момент мы потратили более 110 млн рублей на строительство стадиона МФЛ.

Строим на свои деньги. Если бы использовали чужие, думаю, можно было бы смело нолик пририсовать, если была бы потребность заработать на этом.

Но так как тратим свои деньги, стараемся экономить и откладывать, ведь транзакции не ежедневные», – заявил президент МФЛ.

Медиалига начала строительство стадиона в 2023 году. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

Ожидается, что арена будет готова к старту седьмого сезона МФЛ весной 2026 года.

