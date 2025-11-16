41

«Ислам точно сравнялся с Хабибом и Емельяненко. Может, даже превзошел на бумаге». Кортава о Махачеве

Дмитрий Кортава: Ислам точно сравнялся с Хабибом и Емельяненко.

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о победе Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

– Насколько понравился бой?

– Бой, конечно, понравился, потому что Ислам выиграл. Я себя поймал на мысли, что даже я, человек, который просто переживает за Ислама, очень сильно нервничал. Представляю, как Хабиб и команда переживали.

Бой получился таким, как я ожидал. Единственное, хотелось бы, чтобы он его удосрочил каким-то приемом. Но в соперниках парень не просто так был чемпионом. Самое главное – уверенная победа.

– Чем удивил Ислам?

– Честно, Ислам не удивил. Я точно знал, что он хорош в ударке, понятно, что борется он сильне сильнее. Мне был понятен его план – чуть-чуть затянуть Джека, чтобы он отвлекся от тейкдаунов. Мне кажется, Джек думал, что Ислам будет действовать как Хамзат [Чимаев], который в первые же 30 секунд идет в тейкдаун.

А Ислам грамотно две минуты выстоял в стойке, и как только соперник потерял концентрацию, бац, переводил в партер. Очень умно.

– Что значит достижение Ислама для российского спорта?

– Мне кажется, это большое достижение. Ислам точно сравнялся с Хабибом и с Федором [Емельяненко]. Может, даже где-то на бумаге их превзошел. Но все равно Хабиб и Федор – это истории больше еще про эмоцию, про тех, кто первый. А те, кто первый, все равно всегда запоминаются лучше и больше.

– Какого уровня Махачев как спортсмен? Это суперзвезда мирового класса? Или он пока на пути к этому уровню?

– Безусловно, Ислам Махачев – это топ-спортсмен, лучший спортсмен вне зависимости от весовой категории в единоборствах. Конечно, мы должны сравнивать его с лучшими спортсменами мира – с Роналду, Овечкиным, Леброном. Ислам достаточно активный с точки зрения медиа. Но я хочу, чтобы его имя гремело еще больше. Потому что он, его команда, это очень классные положительные примеры для всех людей, – сказал Кортава в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

