Равшан об опасных челленджах Литвина: «Соглашусь, что он – адреналиновый наркоман, но он не заставлял меня прыгать с высоты 10-го этажа, я сделал это сам»

Равшан Джульпаев: соглашусь, что Литвин – адреналиновый наркоман.

Президент Lit Energy Равшан Джульпаев рассказал об опасных челленджах от владельца клуба Михаила Литвина .

Год назад в ролике Литвина Равшан спрыгнул с высоты 30 метров в коробку с ватой.

– Ты благодарен Мише Литвину за то, что он заставил тебя прыгать в коробку с высоты 10-го этажа?

– Ну, не прям заставлял. Это для меня вызов. До сих пор вспоминаю. Мне говорят, что я идиот, но я горжусь.

– Смог бы повторить прыжок?

– Нет. Я стоял там час двадцать, а для меня это пролетело как 3 минуты. Глаза боялись. Помню только, что уже лечу и оказываюсь внизу. Сердце билось очень часто.

– Когда делал шаг, понял, что все будет хорошо?

– Я смотрел видео, которое было до этого – там все было хорошо. Очень долго просчитывали все. Никто даже не представляет, какая у Миши подготовка. Он тратит огромные деньги. Хочется жить так, чтобы было что вспомнить.

– Мы же понимаем, что Литвин – адреналиновый наркоман. Он всегда проверяет судьбу на прочность.

– Соглашусь. Я тоже так делаю и думаю: «Я еще в порядке». Если бы я не хотел – не делал бы. Меня очень сложно заставить.

В жизни ни от чего так не кайфовал, как от езды на мотоцикле. Я в первый раз сел и разогнался до 230 км/ч. Так вдохновился, что чуть не купил, но отец не разрешил. Хочу еще на болиде прокатиться.

Мы делаем лучше, чем «Хазяева». Мы делали дерби на машинах – разгонялись и врезались друг в друга. Еще играли в футбол на машинах и делали лодки своими руками, – сказал президент Lit Energy.