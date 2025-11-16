Равшан об опасных челленджах Литвина: «Соглашусь, что он – адреналиновый наркоман, но он не заставлял меня прыгать с высоты 10-го этажа, я сделал это сам»
Президент Lit Energy Равшан Джульпаев рассказал об опасных челленджах от владельца клуба Михаила Литвина.
Год назад в ролике Литвина Равшан спрыгнул с высоты 30 метров в коробку с ватой.
– Ты благодарен Мише Литвину за то, что он заставил тебя прыгать в коробку с высоты 10-го этажа?
– Ну, не прям заставлял. Это для меня вызов. До сих пор вспоминаю. Мне говорят, что я идиот, но я горжусь.
– Смог бы повторить прыжок?
– Нет. Я стоял там час двадцать, а для меня это пролетело как 3 минуты. Глаза боялись. Помню только, что уже лечу и оказываюсь внизу. Сердце билось очень часто.
– Когда делал шаг, понял, что все будет хорошо?
– Я смотрел видео, которое было до этого – там все было хорошо. Очень долго просчитывали все. Никто даже не представляет, какая у Миши подготовка. Он тратит огромные деньги. Хочется жить так, чтобы было что вспомнить.
– Мы же понимаем, что Литвин – адреналиновый наркоман. Он всегда проверяет судьбу на прочность.
– Соглашусь. Я тоже так делаю и думаю: «Я еще в порядке». Если бы я не хотел – не делал бы. Меня очень сложно заставить.
В жизни ни от чего так не кайфовал, как от езды на мотоцикле. Я в первый раз сел и разогнался до 230 км/ч. Так вдохновился, что чуть не купил, но отец не разрешил. Хочу еще на болиде прокатиться.
Мы делаем лучше, чем «Хазяева». Мы делали дерби на машинах – разгонялись и врезались друг в друга. Еще играли в футбол на машинах и делали лодки своими руками, – сказал президент Lit Energy.