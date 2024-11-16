Гол и силовой от Овечкина, день рождения Крида, Киркоров на трибуне. Каким был первый матч «Динамо» – «Амкал»

Праздник на «ВТБ Арене».

17 ноября «Динамо» и «Амкал» проведут шоу-матч на «ВТБ Арене» – Winline сквозь вселенные.

Команды уже встречались в 2022-м. Тогда за «Динамо» разрывал Александр Овечкин, перед матчем дал концерт Егор Крид, а на трибунах были селебрити – от Филиппа Киркорова до стримера Бустера.

В этот раз размах не меньше: за «Динамо» сыграют актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева, а перед матчем выступят OG Buda и Cream Soda.

Вспоминаем первый матч.

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На «ВТБ Арене» собралось 15 051. На тот момент – рекорд медиафутбола. Через две недели на этом же стадионе сыграли финал первого сезона Winline Медиалиги – собрали только 11 тысяч.

В вип-ложе «ВТБ Арены» собралось много селебрити: Филипп Киркоров, Тимати, Мот, Джиган, Navai, Валерия и Иосиф Пригожин.

Со стороны молодежи: Бустер, твич-сквад «Хазяева», Влад А4, Даня Милохин, Эльдар Джарахов и Евгения Медведева.

Егор Крид отмечал на «ВТБ Арене» день рождения. Перед матчем он устроил концерт, а игроки «Амкала» подпевали ему на разминке.

Стендапер Фил Воронин сравнил атмосферу на «ВТБ Арене» с матчами Медиалиги. На тот момент завершился первый сезон, групповой этап прошел на небольшом стадионе «Луч». «Амкал» тогда отказался от участия в турнире.

17 июня Славиша Йоканович возглавил «Динамо». Дебют – против «Амкала».

Овечкин вывел «Динамо» с капитанской повязкой. В основе бело-голубых вышли игроки основы – Захарян, Шунин, Макаров и Смолов.

Один из главных хайлайтов матча: хавбек «Амкала» Майк Крапивников попытался провести силовой прием против Овечкина, но отлетел от хоккеиста. Видео с этим моментом разлетелось по всему миру.

Ови продолжил феерить и уже через пару минут забил после ассиста Смолова. Отпраздновал в стиле Роналду: «Siii!»

Хоть это и шоу-матч, но на поле была рубка. Чужой красиво обыграл Сергея Паршивлюка, после чего защитник схватил его за шею. За одноклубника вступился капитан «Амкала» Сибскана.

К концу матча «Амкал» выпустил медийных: победителя Кубка России по FIFA Степана Фанки, комика Фиал Воронина, блогеров Финито и Денчика Фломастерова.

В концовке игры «Динамо» забило четырежды за 10 минут, а Константин Тюкавин оформил дубль. Бело-голубые разгромили «Амкал» 5:0.

После матча продолжилось празднование дня рождения Крида. На поле вынесли торт: Игорь Лещук схватил кусок и размазал по лицу Крида. Защитник «Амкала» Арсений Левшук выручил – отдал музыканту свою футболку протереть лицо.

Как думаете, какой получится новая серия?

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Фото: группа «Динамо» во Вконтакте; телеграм-канал «Амкала»; телеграм-канал Фила Воронина