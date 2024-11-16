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Президент Медиалиги Осипов о встрече «Амкала» с бело-голубыми: «Cледующий матч мы проведем между «Динамо» и звездами медиафутбола. Шансы на победу у нас точно увеличатся»

Николай Осипов заявил, что «Динамо» может сыграть против звезд Медиалиги.

Михаил Прокопьев в составе «Амкала» – это топ? Или надо было привлечь игроков 2Drots?

– Зная, насколько «Динамо» тепло относится к своей молодой аудитории и с удовольствием коллаборирует с Медиалигой, думаю, что следующий матч мы проведем уже между «Динамо» и звездами медиафутбола. И там уже будут игроки «Амкала», 2Drots и других клубов Медиалиги. Тогда, думаю, шансы на победу у нас точно увеличатся.

– Сможет ли тренер «Амкала» Панов переиграть Личку?

– Я с огромным уважением отношусь к господину Личке. Его мастерство и везение могло сделать «Динамо» чемпионом впервые за несколько десятков лет. Так что, думаю, никакого троллинга по поводу мастерства обоих тренеров быть не может, – сказал президент Медиалиги.

17 ноября «Динамо» сыграет против «Амкала» в шоу-матче Winline сквозь вселенные. Начало матча – в 17:00 (мск). 

Игра пройдет на «ВТБ Арене».  

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoПрокоп
logoНиколай Осипов
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